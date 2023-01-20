Матч Маррея и Коккинакиса — второй по продолжительности на AO за всю историю

Теннисисты находились на корте 5 часов 45 минут. Рекорд принадлежит сербу Новаку Джоковичу и испанцу Рафаэлю Надалю, которые в 2012 году в финале играли 5 часов 53 минуты.

Маррей одержал победу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт» на хардовом покрытии. Отметим, что Коккинакис вёл 2:0 по сетам и в третьей партии с брейком, однако не смог удержать преимущество.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vO1veNvpWhQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.