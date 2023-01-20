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15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачанов в четырех сетах обыграл Тиафо и вышел в ⅛ финала Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).

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Источник: Reuters

Продолжительность матча составила 3 часа 32 минуты.

Хачанов сделал 19 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. Тиафо 15 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 14-ти.

Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Йосихито Нисиока, который ранее оказался сильнее обидчика Рафаэля Надаля, американца Маккензи Макдональда — 7:6 (8:6), 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.

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