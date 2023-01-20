Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Авангард
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Сочи
41
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Сельта
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
52
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург
42
Хоккей. НХЛ
21.01
Питтсбург
Оттава
Хоккей. НХЛ
21.01
Ванкувер
Колорадо
Все события
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
10Главные зимние трансферы в Европе
20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев объяснил поражение от Корды

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против американца Себастьяна Корды показал недостаточно высокий уровень игры для победы.

Наверх
Источник: Reuters

В пятницу Медведев завершил выступление на турнире, проиграв Корде со счетом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7) за 2 часа 59 минут.

«Такие матчи сложны — соперник играл на хорошем уровне, я тоже был неплох. Но моя игра была чуть ниже уровня, требовавшегося для победы. Это тяжело, потому что это, безусловно, связано с уверенностью и правильным настроем. Он (Корда) лучше справлялся с длинными розыгрышами, выиграл больше очков. Он был просто сильнее меня», — цитирует Медведева L'Equipe.

«Его (Корды) теннис сильно отличается от других игроков, потому что он очень агрессивен и очень рано бьет по мячу, как Новак (Джокович). Не каждый способен так играть. Есть и другие теннисисты, которые умеют так, но они менее успешны. Я не мог добиться большего на этом уровне, нужно было лучше подавать, лучше действовать на протяжении всего матча», — добавил теннисист.

Россиянин впервые с 2018 года не сумел выйти в четвертый круг Australian Open. В прошлом сезоне Медведев дошел до финала турнира, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. После вылета с Australian Open Медведев впервые за три с половиной года выпадет из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сколько зарабатывают Большунов и другие лыжники России? Мы все подсчитали
Российский теннисист стал жертвой украинской провокации. Сколько можно?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь