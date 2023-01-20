Медведев объяснил поражение от Корды

В пятницу Медведев завершил выступление на турнире, проиграв Корде со счетом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7) за 2 часа 59 минут.

«Такие матчи сложны — соперник играл на хорошем уровне, я тоже был неплох. Но моя игра была чуть ниже уровня, требовавшегося для победы. Это тяжело, потому что это, безусловно, связано с уверенностью и правильным настроем. Он (Корда) лучше справлялся с длинными розыгрышами, выиграл больше очков. Он был просто сильнее меня», — цитирует Медведева L'Equipe.

«Его (Корды) теннис сильно отличается от других игроков, потому что он очень агрессивен и очень рано бьет по мячу, как Новак (Джокович). Не каждый способен так играть. Есть и другие теннисисты, которые умеют так, но они менее успешны. Я не мог добиться большего на этом уровне, нужно было лучше подавать, лучше действовать на протяжении всего матча», — добавил теннисист.