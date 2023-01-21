Грачёва проиграла Плишковой в матче третьего круга Australian Open

Каролина одержала уверенную победу, обыграв россиянку со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. На счету Грачёвой четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. Плишкова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных.