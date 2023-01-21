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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Грачёва проиграла Плишковой в матче третьего круга Australian Open

97-я ракетка мира россиянка Варвара Грачёва проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой (31-й номер рейтинга WTA) в матче третьего круга Australian Open.

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Источник: AFP 2022

Каролина одержала уверенную победу, обыграв россиянку со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. На счету Грачёвой четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. Плишкова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных.

В третьем круге Плишкова встретится с победителем пары Чжан Шуай (Китай) — Кэти Волынец (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

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