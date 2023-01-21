Белоруска Арина Соболенко вышла в ⅛ финала Australian Open

Сегодня в третьем раунде пятая ракетка планеты чуть больше чем за час обыграла бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс, занимающую 32-е место в мировом рейтинге, — 6:2, 6:3. В 1/64 финала Арина Соболенко выиграла у чешки Терезы Мартинцовой (74-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 6:4, а потом также в двух сетах победила американскую теннисистку Шелби Роджерс (51) — 6:3, 6:1. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Соболенко будет швейцарка Белинда Бенчич (10).

Вчера в ⅛ финала пробилась двукратная чемпионка Australian Open белоруска Виктория Азаренко (24). Завтра она встретится с американкой Мэдисон Киз (13). До этого Азаренко взяла верх над представительницей США Софией Кенин (203) и аргентинской теннисисткой Надей Подорошкой (191).

Александра Саснович (38) в 1/64 финала победила чешскую теннисистку Бренду Фрухвиртову (136) — 7:5, 6:2, а затем проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле — 2:6, 6:7 (5:7). В первом раунде парного разряда Саснович и словачка Тереза Михаликова за два часа одолели в трехсетовом матче белорусско-китайский дуэт Лидия Морозова / Син Юнь-Хань — 6:4, 1:6, 6:3.