Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут
Ноттингем Форест
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Брайтон
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бохум
Герта
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Штутгарт
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Унион Б
Хоффенхайм
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Фрайбург
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Лечче
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
СКА
04
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Кельн
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
Анахайм
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Ливерпуль
Челси
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Торино
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Барыс
35
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Кадис
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
22.01
Флорида
Миннесота
Хоккей. НХЛ
22.01
Детройт
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
22.01
Коламбус
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
22.01
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
22.01
Оттава
Виннипег
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Амур
01
Хоккей. НХЛ
22.01
Айлендерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
22.01
Даллас
Аризона
Хоккей. НХЛ
22.01
Нэшвилл
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
22.01
Сент-Луис
Чикаго
Хоккей. НХЛ
22.01
Ванкувер
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.01
Вегас
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
22.01
Сиэтл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Колорадо
14
Все события
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
16:17 (мск), источник: Sport24

Джокович обыграл Димитрова и вышел в 4-й круг Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии — 2023.

Наверх
Источник: AP 2022

В третьем круге сербский теннисист одержал победу над болгарином Григором Димитровым.

Встреча, продолжительность которой составила 3 часа 7 минут, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 в пользу победителя 21-го турнира «Большого шлема».

Следующим соперником Джоковича на Australian Open будет австралиец Алекс де Минаур.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинка пристыдила россиянку, раскрыв, что та сказала ей в личной беседе в США на конкурсе «Мисс Вселенная»
Русская красавица-барабанщица разделась прямо на сцене на концерте в Израиле и плюнула в фанатов пивом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь