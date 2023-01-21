Джокович обыграл Димитрова и вышел в 4-й круг Australian Open
Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии — 2023.
Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии — 2023.
В третьем круге сербский теннисист одержал победу над болгарином Григором Димитровым.
Встреча, продолжительность которой составила 3 часа 7 минут, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 в пользу победителя 21-го турнира «Большого шлема».
Следующим соперником Джоковича на Australian Open будет австралиец Алекс де Минаур.