Обыгравший Медведева теннисист вышел в ¼ финала Australian Open

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7) в пользу американца, посеянного на турнире под 29-м номером. Хуркач имел 10-й номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 28 минут.