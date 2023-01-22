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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Обыгравший Медведева теннисист вышел в ¼ финала Australian Open

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Американский теннисист Себастьян Корда обыграл Поляка Хуберта Хуркача в матче ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7) в пользу американца, посеянного на турнире под 29-м номером. Хуркач имел 10-й номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 28 минут.

В четвертьфинале Корда, ранее обыгравший россиянина Даниила Медведева, встретится с другим представителем России Кареном Хачановым (18-й номер посева).

Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Прошлогодний победитель испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Медведева, завершил борьбу во втором круге.

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