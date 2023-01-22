Азаренко: Пегула — моя большая подруга, я ее обожаю
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open, где она сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегулы.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open, где она сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегулы.
"Она потрясающий игрок и была стабильной не только на протяжении прошлого года, но и всей ее карьеры. Она обыграла меня здесь, так что я определенно хочу взять реванш.
Она моя большая подруга. Я ее просто обожаю. У нас каждый раз бывают тяжелые сражения. Мы практикуемся друг с другом. Никаких сюрпризов не будет абсолютно. Кроме того, это будет тяжело, будет много розыгрышей, низкие мячи. На самом деле не легче от того, что я знаю, с кем играю. Она играет довольно просто, и это, я бы сказала, комплимент. Играть эффектно нелегко, но так проще перестараться. Поэтому потрясающе иметь такую стабильность и простоту", — приводит Sportskeeda слова Азаренко.
Матч между белорусской и американской теннисистками пройдет во вторник, 24 января. Начало — в 3.00 по московскому времени.