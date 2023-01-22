Азаренко: Пегула — моя большая подруга, я ее обожаю

"Она потрясающий игрок и была стабильной не только на протяжении прошлого года, но и всей ее карьеры. Она обыграла меня здесь, так что я определенно хочу взять реванш.

Она моя большая подруга. Я ее просто обожаю. У нас каждый раз бывают тяжелые сражения. Мы практикуемся друг с другом. Никаких сюрпризов не будет абсолютно. Кроме того, это будет тяжело, будет много розыгрышей, низкие мячи. На самом деле не легче от того, что я знаю, с кем играю. Она играет довольно просто, и это, я бы сказала, комплимент. Играть эффектно нелегко, но так проще перестараться. Поэтому потрясающе иметь такую стабильность и простоту", — приводит Sportskeeda слова Азаренко.