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22 января, источник: Спорт-Экспресс

Азаренко: Пегула — моя большая подруга, я ее обожаю

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open, где она сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегулы.

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"Она потрясающий игрок и была стабильной не только на протяжении прошлого года, но и всей ее карьеры. Она обыграла меня здесь, так что я определенно хочу взять реванш.

Она моя большая подруга. Я ее просто обожаю. У нас каждый раз бывают тяжелые сражения. Мы практикуемся друг с другом. Никаких сюрпризов не будет абсолютно. Кроме того, это будет тяжело, будет много розыгрышей, низкие мячи. На самом деле не легче от того, что я знаю, с кем играю. Она играет довольно просто, и это, я бы сказала, комплимент. Играть эффектно нелегко, но так проще перестараться. Поэтому потрясающе иметь такую стабильность и простоту", — приводит Sportskeeda слова Азаренко.

Матч между белорусской и американской теннисистками пройдет во вторник, 24 января. Начало — в 3.00 по московскому времени.

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