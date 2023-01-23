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11:04 (мск), источник: ТАСС

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин в игре четвертого круга в пяти сетах обыграл датчанина Хольгера Руне.

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Источник: Reuters

ТАСС, 23 января. Первая ракетка России Андрей Рублев в понедельник обыграл датского теннисиста Хольгера Руне в матче четвертого круга Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу Рублева, посеянного на турнире под пятым номером. Руне имел девятый номер посева. В пятом сете на тай-брейке Рублев проигрывал со счетом 0:5, но смог отыграться. В четвертьфинале россиянин встретится с победителем матча между австралийцем Алексом Де Минауром (22-й номер посева) и сербом Новаком Джоковичем (4).

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 12 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. В том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Руне 19 лет, он занимает 10-е место в мировом рейтинге, на его счету три титула ATP. Лучшим результатом датчанина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии «хард» и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). В прошлом году победителем стал испанец Рафаэль Надаль, в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева. На текущем турнире испанец завершил выступление во втором круге, россиянин — в третьем.

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