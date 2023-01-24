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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов объяснил успешное выступление на Australian Open

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов, вышедший во второй подряд полуфинал на турнире Большого шлема после некоторого спада в игре, заявил, что заново открыл себя.

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Источник: Reuters

Во вторник Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. В четвертьфинале Хачанов встречался с американцем Себастьяном Кордой, который из-за травмы отказался от продолжения борьбы в третьем сете при счете 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу россиянина.

«Я думаю, что заново открыл себя. Бывают взлеты и падения, но я всегда верю в себя. Эта вера и уверенность в себе проявились намного сильнее после US Open, а этот результат только укрепил их. Надеюсь продолжать в том же духе и расти как личность и как спортсмен», — цитирует Хачанова официальный сайт АТР.

В сентябре прошлого года Хачанов дошел до полуфинала Открытого чемпионата США (US Open), где проиграл норвежцу Касперу Рууду. В текущем мировом рейтинге россиянин занимает 20-е место.

«Конечно, второй полуфинал на турнирах Большого шлема подряд — это здорово. Но очевидно, что я не так мечтал закончить этот матч. До определенного момента у нас была очень упорная борьба. Ранее Себастьян обыграл одного из моих друзей, Даниила Медведева, в трех сетах. Он демонстрирует отличный теннис», — добавил россиянин.

В полуфинале Australian Open Хачанов сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (3) и чехом Иржи Легечкой.

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