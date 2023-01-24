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14:15 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Виктория Азаренко вышла в полуфинал Australian Open

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинальную стадию открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня во втором четвертьфинале белоруска обыграла в двух партиях третью ракетку планеты американскую теннисистку Джессику Пегулу — 6:4, 6:1. В полуфинале соперницей Азаренко будет представительница Казахстана Елена Рыбакина (25), выигравшая у латвийской теннисистки Елены Остапенко (17) — 6:2, 6:4. На нынешнем турнире Виктория Азаренко победила представительниц США Софию Кенин (203) и Мэдисон Киз (13), а также аргентинскую теннисистку Надю Подорошку (191) и китаянку Линь Чжу (87). Азаренко дважды становилась победительницей Australian Open — в 2012 и 2013 годах.

Завтра пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в поединке за выход в полуфинал встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич (64). Еще в одном четвертьфинале полька Магда Линетт (45) будет соперничать с чешкой Каролиной Плишковой (31). На пути к своему первому четвертьфиналу австралийского первенства Арина Соболенко выиграла у чешки Терезы Мартинцовой (74), американки Шелби Роджерс (51), бельгийки Элизе Мертенс (32) и олимпийской чемпионки швейцарской теннисистки Белинды Бенчич (10).

В ⅛ финала парного разряда белорусская теннисистка Александра Саснович и словачка Тереза Михаликова проиграли американо-нидерландскому дуэту Дезире Кравчик / Деми Схюрс — 3:6, 1:6.

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составляет $51,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2 млн. Турнир в Мельбурне завершится 29 января.

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