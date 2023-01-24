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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Циципас сразится с Хачановым в полуфинале Australian Open

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: AP 2022

Циципас, получивший третий номер посева, в четвертьфинале победил чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.

За выход в финал Циципас поспорит с 18-м сеяным россиянином Кареном Хачановым.

Циципасу 24 года. Он является четвертой ракеткой мира и победителем девяти турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Грек в четвертый раз дошел до полуфинала Australian Open (2019, 2021, 2022). Легечка занимает 71-е место в рейтинге лучших теннисистов мира. 21-летний чех впервые в карьере играл в ¼ финала турнира Большого шлема.

Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Прошлогодний победитель испанец Рафаэль Надаль завершил борьбу во втором круге.

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