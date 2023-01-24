ATF повторно обратится в ITF с требованием наказать Хачанова

Ранее представитель ITF заявил РИА Новости, что жалоба ATF была передана организаторам Australian Open.
«Мы хотели бы заявить, что, хотя ITF известно о любых провокациях, которые могут произойти в будущем, мы серьезно обеспокоены тем, что в связи с предыдущими действиями Хачанова не было предпринято никаких действий. Поэтому мы еще раз обратимся к международной организации с просьбой наказать спортсмена за провокации», — говорится в заявлении.
Россиянин с армянскими корнями после выхода в четвертый раунд Australian Open оставил на видеокамере послание: «Арцах (самоназвание Карабаха — прим. ред.), держись!» После выхода в четвертьфинал Хачанов вновь оставил на экране телекамеры надпись в поддержку непризнанной республики. Федерация тенниса Азербайджана (ATF) направила в ITF протест с требованием наказать Хачанова и назвала провокацией заявления теннисиста. Также сообщалось, что глава ATF Октай Асадов обратился к президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву с просьбой принять «жесткие меры» против Хачанова.