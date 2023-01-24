ATF повторно обратится в ITF с требованием наказать Хачанова

«Мы хотели бы заявить, что, хотя ITF известно о любых провокациях, которые могут произойти в будущем, мы серьезно обеспокоены тем, что в связи с предыдущими действиями Хачанова не было предпринято никаких действий. Поэтому мы еще раз обратимся к международной организации с просьбой наказать спортсмена за провокации», — говорится в заявлении.