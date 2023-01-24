Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Витязь
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Хоккей. НХЛ
25.01
Монреаль
Бостон
Хоккей. НХЛ
25.01
Нью-Джерси
Вегас
Хоккей. НХЛ
25.01
Питтсбург
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.01
Тампа-Бэй
Миннесота
Хоккей. НХЛ
25.01
Филадельфия
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
25.01
Детройт
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
25.01
Нэшвилл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис
Баффало
Хоккей. НХЛ
25.01
Аризона
Анахайм
Хоккей. НХЛ
25.01
Колорадо
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
25.01
Ванкувер
Чикаго
Все события
Фоторепортажи
27Главные фото года в российском спорте
10Главные зимние трансферы в Европе
19:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ATF повторно обратится в ITF с требованием наказать Хачанова

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Федерация тенниса Азербайджана (ATF) направит повторный протест в Международную федерацию тенниса (ITF) с требованием наказать россиянина Карена Хачанова за поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на Открытом чемпионате Австралии, сообщается на сайте организации.

Наверх
Источник: Пресс-служба Australian Open

Ранее представитель ITF заявил РИА Новости, что жалоба ATF была передана организаторам Australian Open.

«Мы хотели бы заявить, что, хотя ITF известно о любых провокациях, которые могут произойти в будущем, мы серьезно обеспокоены тем, что в связи с предыдущими действиями Хачанова не было предпринято никаких действий. Поэтому мы еще раз обратимся к международной организации с просьбой наказать спортсмена за провокации», — говорится в заявлении.

Россиянин с армянскими корнями после выхода в четвертый раунд Australian Open оставил на видеокамере послание: «Арцах (самоназвание Карабаха — прим. ред.), держись!» После выхода в четвертьфинал Хачанов вновь оставил на экране телекамеры надпись в поддержку непризнанной республики. Федерация тенниса Азербайджана (ATF) направила в ITF протест с требованием наказать Хачанова и назвала провокацией заявления теннисиста. Также сообщалось, что глава ATF Октай Асадов обратился к президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву с просьбой принять «жесткие меры» против Хачанова.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкая: хочу жить в мире, где есть мужчины и женщины, но нет 'оно'
Воевавшая с Тарасовой чемпионка вернулась из США. Что задумала Линичук?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь