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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я плохая? Правда?» Азаренко эмоционально высказалась о скандале на Australian Open — 2013

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как на ней отразился скандал на Australian Open-2013.

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Источник: Reuters

Напомним, Азаренко обвинили в жульничестве из-за 10-минутного медицинского перерыва, который она взяла перед подачей соперницы во втором сете полуфинала с американкой Слоан Стивенс. Белоруска вызвала физиотерапевта из-за проблем с поясницей, а журналисты посчитали, что это было сделано в тактических целях.

"Вы знаете, что произошло 10 лет назад? Это был один из худших моментов, через которые я когда-либо проходила. То, как со мной после этого обращались, как мне приходилось оправдываться до 22:30, потому что люди мне не верили. На самом деле я могу повторить то, что сказал на днях Новак (Джокович).

Иногда у журналистов возникает непреодолимое желание написать историю о злодее или герое. Но мы не злодеи и не герои — мы обычные люди, которые через многое проходят. Предположения, домыслы, все эти комментарии — это просто дерьмо, потому что никто не знает всю историю. Неважно, сколько раз я рассказывала свою версию, меня не слушали.

Смешно, что вы об этом говорите, потому что я об этом думала. У меня ушло 10 ###### лет, чтобы это преодолеть. Извините за мат. Надеюсь, меня не оштрафуют.

Меня обвиняли в том, что я жульничаю, притворяюсь и пытаюсь сбить людей с толку. Всё это такая неправда, если вы меня реально знаете. Мне приписывали плохие вещи, и в какой-то момент ты такая: «Правда? Я плохая?» И эти сомнения начинают закрадываться. Теперь мне просто всё равно. Сейчас я абсолютно уверена в том, кто я, и со всем смирилась. Эти комментарии, осуждения — они есть. Я их замечаю, но мне всё равно", — сказала Азаренко на пресс-конференции после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2023.

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