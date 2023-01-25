Рублев не смог выйти в полуфинал Australian Open

ТАСС, 25 января. Первая ракетка России Андрей Рублев в среду проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под четвертым номером. Рублев имел пятый номер посева. В полуфинале серб сыграет с американцем Томми Полом.

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 12 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала, россиянин в седьмой раз дошел до этой стадии соревнований. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. В том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Джоковичу 35 лет, он располагается на пятой позиции мирового рейтинга. На счету серба 92 победы на турнирах ATP. Джокович одержал 21 победу на турнирах Большого шлема, по этому показателю серб уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22). Серб является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде, в 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).