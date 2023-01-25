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14:01 (мск), источник: ТАСС

Рублев не смог выйти в полуфинал Australian Open

Россиянин в четвертьфинале в трех сетах уступил сербу Новаку Джоковичу.

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Источник: Reuters

ТАСС, 25 января. Первая ракетка России Андрей Рублев в среду проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под четвертым номером. Рублев имел пятый номер посева. В полуфинале серб сыграет с американцем Томми Полом.

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 12 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала, россиянин в седьмой раз дошел до этой стадии соревнований. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. В том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Джоковичу 35 лет, он располагается на пятой позиции мирового рейтинга. На счету серба 92 победы на турнирах ATP. Джокович одержал 21 победу на турнирах Большого шлема, по этому показателю серб уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22). Серб является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде, в 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии «хард» и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). В прошлом году победителем стал испанец Рафаэль Надаль, в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева. На текущем турнире испанец завершил выступление во втором круге, россиянин — в третьем.

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