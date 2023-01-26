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26 января, источник: ТАСС

Рыбакина сыграет с Соболенко в финале Australian Open

Арина Соболенко обыграла в полуфинале Магду Линетт из Польши.

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Источник: Reuters

ТАСС, 26 января. Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Польши Магду Линетт в полуфинальном матче Australian Open. Встреча прошла в четверг в Мельбурне.

Матч закончился со счетом 7:6 (7:1), 6:2 в пользу белоруски, посеянной на турнире под пятым номером. Соболенко впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема. На Australian Open 2023 года она не проиграла ни одного сета.

В решающем матче Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (22-й номер посева), которая ранее в четверг обыграла двукратную победительницу Открытого чемпионата Австралии белоруску Викторию Азаренко (24) — 7:6 (7:4), 6:3.

Рыбакина во второй раз в карьере вышла в финал турнира Большого шлема — в 2022 году она стала победительницей Уимблдона. Спортсменка родилась в Москве и до 2018 года представляла на соревнованиях Россию.

Соболенко 24 года, она занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету белорусской теннисистки 11 титулов под эгидой организации. Ранее на турнирах Большого шлема Соболенко не проходила далее полуфинала.

Линетт 30 лет, она занимает 45-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA. До Australian Open 2023 года лучшим результатом польской теннисистки на турнирах Большого шлема был выход в третий круг.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии «хард» и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиянок турнир в женском одиночном разряде выигрывала Мария Шарапова (2008). Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2022 году завершила карьеру.

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