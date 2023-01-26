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26 января, источник: Vesti.kz

Рыбакина обновила личный рекорд после выхода в финал Australian Open

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обновит свой личный рекорд в случае победы в финале Australian Open-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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30 января она войдет в топ-10 рейтинга WTA. Если же станет победительницей Открытого чемпионата Австралии, то будет восьмой ракеткой мира. Лучшим ее результатом в мировом рейтинге была 12-я позиция, на которую она поднималась 17 января 2022 года.

Напомним, что в полуфинале Рыбакина обыграла 24-ю ракетку мира белоруску Викторию Азаренко и вошла в историю, став первой казахстанкой, которая дошла до финала Australian Open. Решающий матч в Мельбурне Лена проведет с пятой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

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