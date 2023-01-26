Рыбакина обновила личный рекорд после выхода в финал Australian Open

30 января она войдет в топ-10 рейтинга WTA. Если же станет победительницей Открытого чемпионата Австралии, то будет восьмой ракеткой мира. Лучшим ее результатом в мировом рейтинге была 12-я позиция, на которую она поднималась 17 января 2022 года.