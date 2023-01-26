Рыбакина против Соболенко — финал мечты. В субботу нас ждет супербитва

Елена Рыбакина и Арина Соболенко выиграли свои полуфиналы практически по одинаковому сценарию. В первом сете обеим девушкам пришлось изрядно помучиться, а во второй партии они тотально доминировали. Для Рыбакиной это второй финал турнира «Большого шлема» после триумфа на Уимблдоне-2022, а Соболенко впервые выступит в решающем матче «мейджора». Предыдущие три попытки выиграть ½ финала ТБШ заканчивались для белоруски неудачей. Финал состоится в субботу, 28 января, и начнется в 11.30 по московскому времени.

Мат и ответ

Первая партия в матче Рыбакина — Азаренко получилась максимально зрелищной. В стартовых геймах казалось, что Елена действует гораздо острее соперницы, но за счет опыта и упорства первый брейк в матче сделала Виктория (3:2). Но тут же Рыбакина ответила обратным брейком и выдала прекрасный отрезок: взяла подачу под ноль и заработала два брейк-пойнта. Азаренко отыгралась, но на «дьюсе» все же второй раз проиграла свою подачу (5:3). Рыбакина вышла подавать на сет, но не довела дело до логического конца. Хотя имела сетбол.

Елена Рыбакина | Источник: Reuters

Это взбодрило Азаренко. При счете 5:5 она заработала три скрытых сетбола, но невозмутимая Рыбакина отыгралась с 0:40. Отметим, что в эти тяжелые моменты тренер Елены Стефано Вуков вел себя неожиданно агрессивно. Ругал свою подопечную, тыкал пальцем в висок, а после бэкхенда в сетку при счете 2:0 на тай-брейке прокричал: «*****» (Fuck me по-английски). Рыбакина даже что-то ответила своему многолетнему наставнику, но все же взяла первую партию. Виктория помогла несколькими невынужденными ошибками.

«Конечно, мои тренеры нервничали, — объяснила после игры Рыбакина. — Они хотят, чтобы я хорошо выступала, а в этом матче мне было сложнее, условия немного другие, мяч не так хорошо летит».

Второй сет начался с брейк-пойнта для Елены, но в следующем розыгрыше Азаренко достала безумный мяч. А на «ровно» уверенно дважды подала первым мячом. В игре мог наступить перелом, но Рыбакина не обратила на это внимания, продолжая гнуть свою линию. Идеально подавала и продолжала нагнетать на приеме. В третьем гейме она заработала три брейк-пойнта и заслуженно вновь вышла вперед (2:1). Экс первая ракетка мира не опустила руки, старалась бороться (отыграла два брейк-пойнта в пятом гейме), но соперница была явно сильнее. Еще один брейк в седьмом гейме и красивое завершение матча на своей подаче.

«Мне постоянно чего-то не хватало, — прокомментировала свое поражение Азаренко. — Где-то мяч летел медленнее, и я останавливалась. Где-то быстрее, и я, наоборот, ускорялась. Не было правильного движения, все было очень резко. Не сказать, что мне было некомфортно, но я играла нечетко. В те моменты, когда были шансы, где-то чуть-чуть не дожала. Везение было не на моей стороне. Но полуфинал “Шлема” для меня в любом случае большое достижение. Чувствую, что прибавляю».

В ожидании битвы

Соболенко считалась безоговорочным фаворитом в матче с Магдой Линетт, но у Арины уже был печальный опыт поражений в полуфиналах «Шлема». В 2021 году она в статусе второй «сеяной» Уимблдона и US Open неожиданно проигрывала полуфиналы Каролине Плишковой (8-й «посев») и Лейле Фернандес.

Да и в этот раз матч начался для 24-летней белоруски отвратительно. Линетт сделала быстрый брейк и имела брейк-пойнт при счете 2:0. Только после этого Арина включилась по полной. Сумела отыграться (2:2) и стала временами показывать всю свою силу. Пробивала мощные форхенды, отлично попадала первым мячом, но Магда на этом Australian Open играет свой лучший теннис в жизни. Поэтому до поры до времени у польки тоже находились ответы. Причем она действовала обоюдоостро, доведя дело до тай-брейка.

Но там чудеса кончились. Соболенко выиграла 7:1, а во второй партии практически не оставила никаких шансов сопернице. «Я не очень хорошо начала матч, но на тай-брейке поймала свой теннис, начала доверять своей игре, вкладываться в удары. И провела отличный тай-брейк. Второй сет удался мне гораздо лучше, хотя он был неидеальным. Удары были не такими сильными, как хотелось бы».

Арина Соболенко | Источник: Reuters

Также Арина рассказала про свою соперницу по решающему матчу: «Лена — потрясающая теннисистка, показывает отличный теннис. И она уже выигрывала “Большой шлем”, так что у нее есть опыт финалов. Будет отличная битва».

Действительно, у женщин давно не было такого конкурентного финала турнира «Большого шлема». Рыбакина и Соболенко подходят к нему в отличной форме. На двоих проиграли всего один сет, обе прекрасно подают, действуют на приеме и практически не имеют слабых мест. Так что все решат детали и психология.

Ранее они трижды встречались друг с другом. Соболенко выиграла два первых очных матча в Ухани и Абу-Даби, а в 2021 году Рыбакина выбила белоруску в ⅛ финала Уимблдона.