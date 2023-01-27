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27 января, источник: Чемпионат.com

Россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского Australian Open

Российские теннисистки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского Australian Open.

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Источник: AFP 2022

В полуфинале Корнеева обыграла японку Саяку Исии со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Общая продолжительность игры составила 1 час 50 минут.

Мирра Андреева в ½ финала выиграла у представительницы Великобритании Раны Акуа Стойбер — 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Ранее в четвертьфинальном матче россиянка Алевтина Ибрагимова уступила японке Саяке Исии со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.

Отметим, что во взрослых одиночных соревнованиях в Мельбурне остался лишь один россиянин — 20-й номер рейтинга Карен Хачанов.

Australian Open — 2023 проходит в Мельбурне и завершится 29 января.

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