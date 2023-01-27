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27 января, источник: ТАСС

Россиянин Карен Хачанов не сумел выйти в финал Australian Open

ТАСС, 27 января. Россиянин Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча прошла в пятницу в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Матч закончился со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Циципаса, посеянного на турнире под третьим номером. Хачанов имел 18-й номер посева. В финале Циципас сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (четвертый номер посева) и американцем Томми Полом, игра пройдет позднее в пятницу. Финальный матч турнира состоится 29 января.

Хачанову 26 лет, он занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. Россиянин второй раз подряд не сумел выйти в финал турнира Большого шлема — на Открытом чемпионате США 2022 года он уступил в полуфинале норвежцу Касперу Рууду. В 2021 году россиянин стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса.

Циципасу 24 года, в мировом рейтинге он занимает четвертую строчку. Греческий теннисист является победителем девяти турниров под эгидой ATP. Циципас впервые в карьере вышел в финал Australian Open. Спортсмен второй раз вышел в финал турнира Большого шлема — в 2021 году Циципас играл в решающем матче Открытого чемпионата Франции, где уступил Джоковичу.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). В прошлом году победителем стал испанец Рафаэль Надаль, в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева. На текущем турнире испанец завершил выступление во втором круге, россиянин — в третьем.

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