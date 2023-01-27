Отец Джоковича прокомментировал инцидент с российским флагом на Australian Open

«Я здесь только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было намерения провоцировать такие заголовки или раскол. Я был на улице с болельщиками Новака, как делал это после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победы и сфотографироваться с фанатами. Я не собирался ввязываться в это», — заявил Джокович-старший. Он добавил, что пропустит полуфинальный матч сына, чтобы не мешать ему.