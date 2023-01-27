«Смешанные чувства». Карен Хачанов эмоционально высказался о вылете с Аustralian Open

«Впечатления от турнира? Всегда смешанные чувства, когда заканчиваешь мэйджор или какой-то другой турнир на такой далёкой стадии. Конечно, я очень доволен, невероятно горжусь последними результатами. Второй подряд полуфинал ТБШ. Я мощно сражался. Я проигрывал в третьем сете, он подавал на матч. У него было два матчбола. Но я никогда не сдаюсь. Матч был напряжённый, очень высокого уровня. В важные моменты он взял важные очки. И победил, вот и всё.



О чём думал уже после матча? Во время турнира я чувствовал, как ведут себя болельщики. У меня были матчи на арене Джона Кейна. Вообще болельщики больше поддерживали моих соперников. А в предыдущем матче на “Роде Лэйвере” и сейчас, думаю, фанаты в равной степени поддерживали нас обоих. Они одарили меня любовью. Ценю эти моменты с российскими, армянскими болельщиками, с людьми, которые с флагами пришли меня поддержать. Почувствовал здесь очень, очень хорошую поддержку», — сказал Хачанов на пресс-конференции.