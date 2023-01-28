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09:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская теннисистка выиграла юниорский Australian Open

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на юниорском Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

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Источник: Twitter

В финальной встрече Корнеева, посеянная под 9-м номером, обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву (7-й номер посева) со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут.

Корнеевой 15 лет, в прошлом году она одержала победу на юниорском турнире в Касабланке (Марокко).

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 29 января.

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