Российская теннисистка выиграла юниорский Australian Open

В финальной встрече Корнеева, посеянная под 9-м номером, обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву (7-й номер посева) со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут.

Корнеевой 15 лет, в прошлом году она одержала победу на юниорском турнире в Касабланке (Марокко).