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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Звезды будущего». Реакция мира на исторический финал АО между россиянками

Новое противостояние большого тенниса?

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Источник: AFP 2022

Мирра Андреева и Алина Корнеева разыграли юниорский Australian Open. И первый раз в истории австралийского «Шлема» он был чисто российским. Случилось это на центральной «Арене Рода Лэйвера» — до женского финала между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной. Алина обыграла Мирру — 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. А затем долго обнимала проигравшую за плечи у сетки.

Девчонки пробрались на эту стадию впервые: Мирра доходила лишь до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и US Open, Алина взяла титул с первой попытки. Но могла и не поднять кубок над головой вообще. Она думала сняться по ходу второго сета из-за повреждения ноги и растяжения мышц живота — травмы, по словам девушки, она тащит ещё с ¼. Но выдержала и этот сумасшедший финал. Теперь её фамилия точно будет здесь — в чемпионском коридоре Арены Рода Лэйвера.

Алина — дочь бронзового призёра Олимпийских игр — 2008 по волейболу Александра Корнеева. А вообще москвичка тренируется в школе «Спартака» у Юлии Бек и Андрея Савина. Брала W-25 в личке и паре, а также серебро Кубка Москвы и мировое первенство в 2021-м со сборной. И первый «Шлем»!

  • «Умница», — написал шестикратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников в комментариях, добавив эмодзи «аплодисменты».
  • «Смотрю женский финал с первого очка. Они отдают абсолютно всё. Просто по телевизору видно, что у Андреевой есть команда и спонсорство Nike, а у Корнеевой там только мама и никаких спонсоров. Очень люблю! Вперёд, девочки! Никто не заслуживал проигрыша», — написала австралийская теннисистка Дарья Савилл.
  • «Потрясающий финал: тот, кто выигрывает, плачет, тот, кто проигрывает, плачет. Одна утешает другую у сетки. Спасибо вам, Алина Корнеева и Мирра Андреева», — написал комментатор Маркос Зугасти.
  • «Долгие, сердечные объятия у сетки между игроками с “белыми флагами” — вместе со слезами радости и слезами абсолютного опустошения после 3,5 часов боя в жару», — написала журналистка издания Open Court Стефани Майлз.
  • «Звёзды будущего. Так эмоционально: после эпического финала все были в слезах», — рассуждает фотограф АО Джимми.

С преемственностью в женском теннисе точно всё в порядке. К первой сотне уже подбираются 18-летняя Диана Шнайдер и 19-летняя Полина Кудерметова, поблизости 20-летняя Оксана Селехметьева и 21-летняя Анастасия Захарова. Многие из них уже брали «Шлемы» в паре. Сегодня на Australian Open это случилось в личных соревнованиях. Здорово, если они продолжат уверенно шагать по WTA-туру. Например, Мирра уже 292-я, Алина же — в топ-600. Но для 15-летних юниорок это только начало.

София Колодкина

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