«Звезды будущего». Реакция мира на исторический финал АО между россиянками
Новое противостояние большого тенниса?
Новое противостояние большого тенниса?
Мирра Андреева и Алина Корнеева разыграли юниорский Australian Open. И первый раз в истории австралийского «Шлема» он был чисто российским. Случилось это на центральной «Арене Рода Лэйвера» — до женского финала между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной. Алина обыграла Мирру — 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. А затем долго обнимала проигравшую за плечи у сетки.
Девчонки пробрались на эту стадию впервые: Мирра доходила лишь до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и US Open, Алина взяла титул с первой попытки. Но могла и не поднять кубок над головой вообще. Она думала сняться по ходу второго сета из-за повреждения ноги и растяжения мышц живота — травмы, по словам девушки, она тащит ещё с ¼. Но выдержала и этот сумасшедший финал. Теперь её фамилия точно будет здесь — в чемпионском коридоре Арены Рода Лэйвера.
Алина — дочь бронзового призёра Олимпийских игр — 2008 по волейболу Александра Корнеева. А вообще москвичка тренируется в школе «Спартака» у Юлии Бек и Андрея Савина. Брала W-25 в личке и паре, а также серебро Кубка Москвы и мировое первенство в 2021-м со сборной. И первый «Шлем»!
С преемственностью в женском теннисе точно всё в порядке. К первой сотне уже подбираются 18-летняя Диана Шнайдер и 19-летняя Полина Кудерметова, поблизости 20-летняя Оксана Селехметьева и 21-летняя Анастасия Захарова. Многие из них уже брали «Шлемы» в паре. Сегодня на Australian Open это случилось в личных соревнованиях. Здорово, если они продолжат уверенно шагать по WTA-туру. Например, Мирра уже 292-я, Алина же — в топ-600. Но для 15-летних юниорок это только начало.
София Колодкина