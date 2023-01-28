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14:31 (мск), источник: ТАСС

Белорусская теннисистка Соболенко стала победительницей Australian Open

ТАСС, 28 января. Белоруска Арина Соболенко в субботу одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финальном матче Australian Open по теннису. Турнир проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу 24-летней белорусской теннисистки.

Соболенко занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету теперь 12 побед на турнирах под эгидой организации. Теннисистка впервые выиграла турнир Большого шлема, ранее ее лучшим результатом был выход в полуфинал, спортсменка доходила до этой стадии на Уимблдоне (2021) и US Open (2021, 2022). На Australian Open Соболенко ранее доходила только до четвертого круга.

Рыбакиной 23 года, она в мировом рейтинге занимает 25-ю строчку. На ее счету три победы на турнирах WTA. В 2022 году спортсменка, которая родилась в Москве и до июня 2018 года представляла Россию, стала победительницей Уимблдона. На Australian Open Рыбакина один раз дошла до третьего круга.

Australian Open проводится с 1905 года, он является первым в сезоне турниром Большого шлема. Из российских теннисисток в женском одиночном разряде турнир выигрывала Мария Шарапова, в 2008 году она в финале обыграла сербку Ану Иванович. Шарапова еще трижды играла в решающих матчах, также в финал один раз вышла Динара Сафина. Рекорд по количеству побед на Открытом чемпионате Австралии у женщин принадлежит австралийке Маргарет Корт (11), в прошлом году победительницей турнира стала ее соотечественница Эшли Барти.

Australian Open 2023 года завершится в воскресенье финалом в мужском одиночном разряде, в котором встретятся серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Общий призовой фонд турнира составляет более $53,4 млн.

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