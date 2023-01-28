Соболенко впервые выиграла турнир «Большого шлема» и станет 2-й ракеткой мира

25-летняя белоруска выиграла 12-й титул на уровне WTA. Сезон она начала с победы на турнире в Аделаиде, так что теперь ее победная серия насчитывает 11 матчей (единственный сет проиграла в сегодняшнем финале).

Соболенко, в последнем гейме упустившая три матчбола, стала 58-й чемпионкой «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968 года). В понедельник она повторит свой рекорд, поднявшись на второе место рейтинга WTA.

Sports.ru провел текстовый онлайн финала.

Тигрица Соболенко устрашает — не проиграла ни сета на старте сезона. Хочет быть скучной — и это плюс.