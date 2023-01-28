Белорусская теннисистка прокомментировала победу на Australian Open

«Спасибо [американской теннисистке] Билли Джин Кинг, в первую очередь. Это невероятно вдохновляет — поднимать трофей буквально на ваших глазах. Спасибо за все то, что вы сделали для нашего спорта», — заявила теннисистка, выразив признательность также организаторам турнира, судьям и болельщикам.

Отдельно Соболенко поблагодарила свою команду и соперницу по финальному матчу — казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину, которая до 2018 года выступала за Россию. «Елена, спасибо тебе и твоей команде за отличный турнир. Ты невероятный игрок. Конечно, у нас будет еще много битв, надеюсь, именно в финалах ТБШ [турниров “Большого шлема”]», — добавила она.