Президент Лукашенко выпил рюмку за победу Арины Соболенко на Australian Open
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отпраздновал победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отпраздновал победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).
Сегодня, 28 января, Соболенко обыграла казашку Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4) в финале соревнований.
«Арина, за тебя!» — провозгласил Лукашенко, поднимая рюмку с прозрачной жидкостью в компании президента Федерации тенниса Белоруссии Сергея Тетерина.
24-летняя Арина Соболенко выиграла свой 12-й трофей на турнирах под эгидой WTA.