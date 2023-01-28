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18:15 (мск), источник: Sport24

Президент Лукашенко выпил рюмку за победу Арины Соболенко на Australian Open

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отпраздновал победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

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Сегодня, 28 января, Соболенко обыграла казашку Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4) в финале соревнований.

«Арина, за тебя!» — провозгласил Лукашенко, поднимая рюмку с прозрачной жидкостью в компании президента Федерации тенниса Белоруссии Сергея Тетерина.

24-летняя Арина Соболенко выиграла свой 12-й трофей на турнирах под эгидой WTA.

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