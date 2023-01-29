Соболенко рассказала о значимости победы на Australian Open для Белоруссии

«Хотела бы я стать первой ракеткой мира до конца этого года? Как я уже говорила, у нас у всех одинаковые намерения. Выиграть Большой шлем, конечно, не последняя цель в моем списке», — цитирует Соболенко The Age.

«Думаю, что я известна в Белоруссии. У нас не так много хороших спортсменов, поэтому я и известна. Думаю, что сейчас у меня появилось немного больше уважения самой к себе. Я как будто начинаю понимать, что я действительно хороший игрок. Мне нужно уважать не только других, но и себя. Думаю, что моя победа важна для моей страны. Считаю, что люди гордятся мной», — добавила теннисистка.