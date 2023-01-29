Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open

Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича, который был посеян на турнире под четвертым номером. Циципас имел третий номер посева. Теннисисты провели между собой 13-й матч, на счету Джоковича теперь 11 побед, у Циципаса — 2. Джокович, занимающий сейчас пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), возглавит его, сместив испанца Карлоса Алькараса.

Джокович выиграл Australian Open в 10-й раз, что является рекордом турнира, ранее серб становился победителем соревнований в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. Джокович стал победителем турнира Большого шлема в 22-й раз и сравнялся по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем. На счету серба также две победы на Roland Garros, три — на US Open и семь выигранных турниров Уимблдона.

Сербский теннисист выиграл 93-й турнир под эгидой ATP, обойдя Надаля, на счету которого 92 победы. Лидером по этому показателю является швейцарец Роджер Федерер (103 победы), завершивший карьеру в сентябре 2022 года.

В 2022 году Джоковичу аннулировали австралийскую визу и депортировали из страны, так как он не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая была обязательной для иностранцев, въезжающих в Австралию. На момент депортации Джокович был первой ракеткой мира и действующим победителем Australian Open.

Следующим турниром Большого шлема в 2023 году станет Roland Garros. Он пройдет с 28 мая по 11 июня.

Информация о теннисистах и турнире

Джоковичу 35 лет, серб является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде, в 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).

Циципасу 24 года, в мировом рейтинге он занимает четвертую строчку, греческий теннисист является победителем девяти турниров под эгидой ATP. Циципас впервые в карьере играл в финале Australian Open и во второй раз — турнира Большого шлема: в 2021 году грек уступил Джоковичу в решающем матче Roland Garros. Циципас является внуком олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР, бывшего футболиста московских «Спартака» и «Динамо», ленинградского «Зенита» Сергея Сальникова.