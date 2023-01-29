Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open
ТАСС, 29 января. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open. Встреча прошла в воскресенье в Мельбурне.
ТАСС, 29 января. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open. Встреча прошла в воскресенье в Мельбурне.
Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича, который был посеян на турнире под четвертым номером. Циципас имел третий номер посева. Теннисисты провели между собой 13-й матч, на счету Джоковича теперь 11 побед, у Циципаса — 2. Джокович, занимающий сейчас пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), возглавит его, сместив испанца Карлоса Алькараса.
Джокович выиграл Australian Open в 10-й раз, что является рекордом турнира, ранее серб становился победителем соревнований в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. Джокович стал победителем турнира Большого шлема в 22-й раз и сравнялся по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем. На счету серба также две победы на Roland Garros, три — на US Open и семь выигранных турниров Уимблдона.
Сербский теннисист выиграл 93-й турнир под эгидой ATP, обойдя Надаля, на счету которого 92 победы. Лидером по этому показателю является швейцарец Роджер Федерер (103 победы), завершивший карьеру в сентябре 2022 года.
В 2022 году Джоковичу аннулировали австралийскую визу и депортировали из страны, так как он не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая была обязательной для иностранцев, въезжающих в Австралию. На момент депортации Джокович был первой ракеткой мира и действующим победителем Australian Open.
Информация о теннисистах и турнире
Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). В прошлом году победителем стал Надаль, в финале обыграв россиянина Даниила Медведева. На текущем турнире испанец завершил выступление во втором круге, россиянин — в третьем.