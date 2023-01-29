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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Циципас: Джокович — величайший, кто когда-либо брал ракетку в руки

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о поражении от серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: Reuters

«Невероятно, чего ты добился. У тебя была невероятная группа поддержки. Восхищаюсь, что ты сделал для нашего спорта. У меня было много матчей. Но только ты, Новак, заставляешь показывать меня и всех лучшие качества. Он — величайший, кто когда-либо брал ракетку в руки. Никогда не говорил, но спасибо, что продвигаешь этот спорт, помогаешь показать лучшее, на что мы способны», — сказал Циципас в интервью на корте.

По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.

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