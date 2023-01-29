Джокович взял юбилейный Australian Open. Серб — снова первая ракетка мира
Молодежь все еще не придумала, как одолеть Новака на «Больших шлемах».
Молодежь все еще не придумала, как одолеть Новака на «Больших шлемах».
Australian Open. Мужчины. Финал
Новак Джокович взял юбилейный десятый «Шлем» и снова стал первой ракеткой мира. Год назад его не пустили в Австралию из-за отсутствия вакцинации от коранавируса, а в этом году организаторы пускали на Australian Open даже зараженных игроков. Выстраданный «мейджор», истерика после финала и заслуженный титул. Стефанос Циципас не смог навязать борьбу великому сербу, хотя очень этого хотел. Ноле сравнялся по количеству ТБШ с Рафаэлем Надалем — 22. Впереди только Серена Уильямс и Маргарет Корт, с 23 и 24 титулами соответственно.
Джокович впервые в Мельбурне вышел на корт без тейпа (уже просто с пластырем) на травмированном бедре. Это не значит, что бедро у него больше не болит или не болело ранее, просто, когда Новак в своей лучшей форме, без травм
Новак в бодром темпе и без каких-либо проблем взял первую партию. Потрясающая стабильность Джоковича на своей подаче, за исключением последнего гейма. Не оставил серб Циципасу и шанса на приеме, а на подаче — постоянная борьба. Греку срочно нужно было придумывать какое-то оружие против Джоковича. Второй сет уже был поупорнее, тревожнее, чем первый. У Стефаноса даже был сетбол, за который надо было цепляться всем, чем только можно, но тот его упустил, а такого в матче против Джоковича делать нельзя. Ноле взял партию на тай-брейке. Интрига финала почти угасла.
Публика подбадривала одновременно обоих теннисистов, но все-таки фанатов Новака было больше. Им просто не хотелось, чтобы этот финал складывался по типу игры в одни ворота, чтоб серб подольше поиграл. После полуфинала Australian Open Карена Хачанова спросили, как Циципасу обыграть Джоковича в финале. Тот сказал, что, возможно, ему стоит позвонить Дане Медведеву, так как только он обыгрывал Новака в финале «Большого шлема». Очевидно, звонка из Мельбурна в Монако не поступило.
В боксе Новака очень сильно переживала его мать. Отец пропустил как полуфинал, так и финал из-за инцидента с поддержкой русских на Australian Open. Срджан сфотографировался с болельщиками, которые держали флаг Российской Федерации и были в футболках с буквой Z, после четвертьфинала Джоковича против Андрея Рублева. Организаторы предъявили отцу Ноле претензию, мол, чемпионат Австралии не поле для политических высказываний, и попросили больше не высказываться на эту тему, но тот все опровергал и говорил, что приехал в Мельбурн только для поддержки сына, а не для провокаций.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в эфире радиостанции ABC даже призвал Федерацию тенниса Австралии запретить Джоковичу-старшему появляться на трибунах чемпионата до конца турнира. В любом случае оставшиеся матчи Срджан решил смотреть из дома. «Я был на улице с болельщиками Новака, как делал это после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победы и сфотографироваться с ними», — сказал Срджан Джокович.
Третью партию грек начал с долгожданного брейка, но музыка играла недолго — Новак сделал обратный брейк. И все потихоньку свелось к тому, о чем сейчас мы уже знаем, — Джокович в десятый раз выиграл австралийский «мейджор».
Если рассмотреть игру Стефаноса в ретроспективе, то определенно можно заметить его прогресс во многих аспектах, но пока этого все еще не хватает, чтобы обыграть Новака Джоковича. Циципаса жалко, как и всех молодых ребят. Ну не придумали они пока универсального оружия против Ноле, но ничто не вечно под луной. Видимо, единственное оружие, которое поможет им одолеть его, — это время. Рано или поздно время Новака пройдет, но пока оно еще длится.
Никогда Джокович так не реагировал на победу — просто истерика от счастья, длящаяся несколько минут. Новак признался в послематчевом интервью, что это была самая большая победа в его жизни, и поднял над головой десятый Кубок Австралии.
«Спасибо моей семье и команде за то, что вместе со мной вынесли последние четыре-пять недель. Эта победа настолько же ваша, насколько и моя. Мой месседж молодым игрокам по всему миру: мечтайте по-большому. Не позволяйте никому забирать ваши мечты, не важно, откуда вы. Чем сложнее детство, тем сильнее ты становишься. Стефанос и я это доказали. Найдите человека, даже если он будет единственным в мире, кто будет поддерживать ваши мечты, и мечтайте о большем, потому что вы можете это сделать», — сказал Джокович.
Впереди другая интрига — кто же, он или Рафа Надаль, станет величайшим из великих и все-таки побьет рекорд «Большой тройки» по количеству ТБШ. Форма у Новака отменная, у Надаля пока не очень, но уже в мае нас ждет «Ролан Гаррос».
Екатерина Звенигородская