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10:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В МОК высказались о концепции нейтрального флага для россиян

Концепция выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя на Открытом чемпионате Австралии по теннису, заявил Международный олимпийский комитет (МОК) в ответ на официальное письмо двух специальных докладчиков Совета по правам человека (СПЧ ООН).

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Источник: Reuters

В сентябре 2022 года специальный докладчик СПЧ ООН в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик СПЧ ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Э. Тендаи Ачиуме направили в МОК письмо.

В нем они выразили «серьезную озабоченность» по поводу рекомендаций МОК отстранить российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований, основываясь исключительно на их национальности. По их мнению, это поднимает «серьезные вопросы недискриминации».

«Обсуждаемая концепция (нейтрального флага) поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе», — говорится в сообщении МОК в Twitter.

МОК также подчеркнул, что принципы, на которых основана концепция, соответствуют Олимпийской хартии, и соблюдались всеми Национальными олимпийскими комитетами, столкнувшимися с тем, что их страна пострадала от вооруженного конфликта.

На завершившемся в воскресенье в Мельбурне Australian Open белоруска Арина Соболенко одержала победу в женском турнире, а россиянин Карен Хачанов дошел до полуфинала. Теннисисты из России и Белоруссии допускаются до участия в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе согласно решениям Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

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