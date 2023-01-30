Директор Australian Open прокомментировал скандал с отцом Джоковича и российским флагом

«Посещать финал или нет — это решение Срджана Джоковича. Он не нарушил никаких правил посещения мероприятия. То, что было написано о нём, не соответствует действительности. Обидно, что были сделаны подобные догадки. Я лично знаю Срджана Джоковича. Его семья была разочарована тем, что произошло. Это была неприятная ситуация.



Сербские болельщики были невероятными. Каждый день они были активными, громкими и добавляли красок Australian Open. Но среди них есть четыре человека, которые всё испортили. Их выгнали и не ждут обратно», — приводит слова Тайли Australian Associated Press.