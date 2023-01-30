Джокович возглавил рейтинг АТР, Медведев выпал из топ-10

В воскресенье Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Открытого чемпионата Австралии, с 10 титулами он является рекордсменом турнира. Эта победа в турнирах Большого шлема стала для него 22-й, по этому показателю, который также является рекордным, он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. Возглавлявший до этого рейтинг испанец Карлос Алькарас пропустил турнир из-за травмы.

Этот скачок на первое место стал самым крупным в истории мужского рейтинга. Ранее с четвертой строчки на первую поднимались Алькарас и испанец Карлос Мойя, американцы Пит Сампрас и Андре Агасси. Джокович возглавил рейтинг впервые с 6 июня 2022 года.

Первая ракетка России Андрей Рублев дошел до четвертьфинала Australian Open и поднялся в рейтинге на одну строчку. Выбывший в третьем круге Даниил Медведев потерял четыре позиции и выпал из первой десятки, полуфиналист турнира в Мельбурне Карен Хачанов поднялся на семь позиций.

Рейтинг АТР, версия от 30 января:

1 (5). Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков;

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730;

3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6195;

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765;

5 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4200;

6 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815;

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715;

8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3410;

9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3046;

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995…

12 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2750…

13 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2515…

98 (82). Аслан Карацев (Россия) — 555…