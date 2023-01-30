Джокович возглавил рейтинг АТР, Медведев выпал из топ-10
Серб Новак Джокович вернулся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Серб Новак Джокович вернулся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Открытого чемпионата Австралии, с 10 титулами он является рекордсменом турнира. Эта победа в турнирах Большого шлема стала для него 22-й, по этому показателю, который также является рекордным, он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. Возглавлявший до этого рейтинг испанец Карлос Алькарас пропустил турнир из-за травмы.
Этот скачок на первое место стал самым крупным в истории мужского рейтинга. Ранее с четвертой строчки на первую поднимались Алькарас и испанец Карлос Мойя, американцы Пит Сампрас и Андре Агасси. Джокович возглавил рейтинг впервые с 6 июня 2022 года.
Первая ракетка России Андрей Рублев дошел до четвертьфинала Australian Open и поднялся в рейтинге на одну строчку. Выбывший в третьем круге Даниил Медведев потерял четыре позиции и выпал из первой десятки, полуфиналист турнира в Мельбурне Карен Хачанов поднялся на семь позиций.
1 (5). Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков;
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730;
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6195;
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765;
5 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4200;
6 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815;
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715;
8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3410;
9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3046;
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995…
12 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2750…
13 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2515…
98 (82). Аслан Карацев (Россия) — 555…
100 (97). Роман Сафиуллин (Россия) — 547.