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11:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Рейтинг WTA: Соболенко стала второй ракеткой мира, Кудерметова выпала из топ-10

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде.

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Источник: Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на вторую строчку.

Россиянка Дарья Касаткина сохранила восьмое место, а её соотечественница Вероника Кудерметова покинула топ-10 рейтинга.

Финалистка Australian Open казахстанка Елена Рыбакина переместилась с 25-го на 10-е место.

Рейтинг WTA. 30 января

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10485 очков;
2 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100;
3 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5210;
4 (3). Джессика Пегула (США) — 5000;
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4645;
6 (7). Кори Гауфф (США) — 3992;
7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3811;
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3380;
9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2905;
10 (25). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2815…
11 (9) Вероника Кудерметова (Россия) — 2740;
17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2030.
19 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1905.
43 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1139.
53 (59). Анна Калинская (Россия) — 956.
64 (60). Анна Блинкова (Россия) — 884.
83 (97). Варвара Грачева (Россия) — 750.
94 (106). Диана Шнайдер (Россия) — 699.

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