Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сент-Луис
Футбол. Зарубежный
30.01
Вильярреал
Райо Вальекано
01
Футбол. Зарубежный
30.01
Удинезе
Верона
11
Хоккей. КХЛ
30.01
СКА
Торпедо
Б
12
Хоккей. КХЛ
30.01
Динамо Мн
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо М
Все события
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
30 января, источник: Sport24

Турсунов: Соболенко — очень талантливая, у нее огромнейший потенциал. Не использовать его — почти невозможно

Российский тренер Дмитрий Турсунов, ранее работавший с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, прокомментировал ее победу на Australian Open, где в финале она победила Елену Рыбакину из Казахстана (4:6, 6:3, 6:4).

Наверх

"Финал не смотрел, результат знаю. Ожидаемым ли был такой результат? Финалистки более-менее ожидаемы. Я наблюдаю за тем, что делает Стефано [Вуков] с Еленой, поэтому для меня результат логичен. Что касается Соболенко, я говорил Стефано — когда Арина и Елена записаны в сетку, у меня всегда ощущение, что кто-то из них должен выиграть турнир.

У Рыбакиной не было стабильности в результатах. Был подъем в год, когда началась пандемия. Потом были травмы. Соболенко — очень талантливая, у нее огромнейший потенциал. Не использовать его — почти невозможно. Обе девушки рослые, у них сильная плотность в ударах, так что нет ничего удивительного. Достаточно много девушек в туре ничего не могут противопоставить их игре", — цитирует Турсунова Telecomasia.net.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская красавица-модель показала, как Месси лапает ее за грудь
Жена украинского футболиста призналась в развратном опыте с двумя мужчинами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь