Турсунов: Соболенко — очень талантливая, у нее огромнейший потенциал. Не использовать его — почти невозможно

"Финал не смотрел, результат знаю. Ожидаемым ли был такой результат? Финалистки более-менее ожидаемы. Я наблюдаю за тем, что делает Стефано [Вуков] с Еленой, поэтому для меня результат логичен. Что касается Соболенко, я говорил Стефано — когда Арина и Елена записаны в сетку, у меня всегда ощущение, что кто-то из них должен выиграть турнир.

У Рыбакиной не было стабильности в результатах. Был подъем в год, когда началась пандемия. Потом были травмы. Соболенко — очень талантливая, у нее огромнейший потенциал. Не использовать его — почти невозможно. Обе девушки рослые, у них сильная плотность в ударах, так что нет ничего удивительного. Достаточно много девушек в туре ничего не могут противопоставить их игре", — цитирует Турсунова Telecomasia.net.