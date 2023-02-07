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18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Карацев уступил Краиновичу в первом круге турнира в Монпелье, не реализовав три матчбола

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

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Источник: AP 2022

В матче первого круга соперником Карацева стал сербский теннисист Филип Краинович. Матч завершился победой серба в трёх сетах со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:2. На тай-брейке второго сета Карацев не смог реализовать три матчбола на своей подаче. Встреча продолжалась 2 часа и 5 минут.

Краинович (71-е место в рейтинге АТР) выполнил семь эйсов и один раз ошибся на подаче, реализовав два из десяти брейк-пойнтов (20%). На счету Карацева (95-е место в рейтинге) девять эйсов и семь двойных ошибок. Аслан реализовал единственный заработанный брейк-пойнт в первом сете.

Следующим соперником Краиновича станет победитель матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Лоренцо Сонего (Италия).

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