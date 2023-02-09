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9 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в ⅛ финала турнира в Вильнюсе

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (414-й номер мирового рейтинга) не смог пройти в четвертьфинал турнира в Вильнюсе с призовым фондом $118 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке ⅛ финала белорус проиграл в двух партиях представителю Боснии и Герцеговины Дамиру Джумхуру (226) — 1:6, 3:6. В четвертьфинале соперником боснийца будет победитель встречи между литовцем Ричардасом Беранкисом (193) и австрийцем Деннисом Новаком (143). Егор Герасимов пробился в основную сетку этих соревнований через квалификацию, а в первом раунде основного этапа переиграл немецкого теннисиста Яна Леннарда-Штруффа (154) — 6:3, 6:4. В парном разряде белорус Иван Лютаревич и Владислав Манафов из Украины вышли в полуфинал.

В четвертьфинале парного разряда женского турнира в австрийском Линце с призовым фондом $259 тыс. белорусско-китайский дуэт Лидия Морозова / Син-Юнь Хань встретится сегодня с украинкой Надеждой Киченок и немкой Анной-Леной Фридзам.

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