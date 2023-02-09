Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в ⅛ финала турнира в Вильнюсе

Сегодня в поединке ⅛ финала белорус проиграл в двух партиях представителю Боснии и Герцеговины Дамиру Джумхуру (226) — 1:6, 3:6. В четвертьфинале соперником боснийца будет победитель встречи между литовцем Ричардасом Беранкисом (193) и австрийцем Деннисом Новаком (143). Егор Герасимов пробился в основную сетку этих соревнований через квалификацию, а в первом раунде основного этапа переиграл немецкого теннисиста Яна Леннарда-Штруффа (154) — 6:3, 6:4. В парном разряде белорус Иван Лютаревич и Владислав Манафов из Украины вышли в полуфинал.