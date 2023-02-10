Путинцева вылетела с турнира в ОАЭ. У Рыбакиной будет другая соперница

Сегодня она провела встречу второго круга в женском одиночном разряде. Соперницей Путинцевой, которая занимает 45-е место в мировом рейтинге, стала 14-я ракетка планеты Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии.

Казахстанка уступила в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7). Матч продолжался 3 часа и 15 минут.

Отметим, что в случае победы Путинцева встретилась бы в четвертьфинале с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной. Теперь же та сыграет с бразильянкой.