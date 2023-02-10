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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

Матч Рыбакиной завершился сенсацией в Абу-Даби

Сегодня, 10 февраля, на турнире WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в ОАЭ состоялся четвертьфинальный матч первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной против представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Первый сет остался за Рыбакиной, занимающей 10-е место в мировом рейтинге (6:3). Однако последующие два выиграла Беатрис (6:3, 6:2) и пробилась в полуфинал турнира. Поражение Рыбакиной можно назвать сенсационным, так как многие болельщики и эксперты полагали, что она как можно дальше продвинется по сетке турнира после успешного выступления на Australian Open.

Встреча длилась 2 часа и 6 минут. В ее ходе Елена сделала 19 эйсов и допустила три двойные ошибки, у Хаддад-Майи следующие показатели — 2/0.

Ранее пути 23-летней Рыбакиной и 26-летней Хаддад-Майи не пересекались.

В полуфинале Беатрис, 14-я ракетка мира, сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии, располагающейся на девятой строчке в рейтинге WTA.

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