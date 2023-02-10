Матч Рыбакиной завершился сенсацией в Абу-Даби

Первый сет остался за Рыбакиной, занимающей 10-е место в мировом рейтинге (6:3). Однако последующие два выиграла Беатрис (6:3, 6:2) и пробилась в полуфинал турнира. Поражение Рыбакиной можно назвать сенсационным, так как многие болельщики и эксперты полагали, что она как можно дальше продвинется по сетке турнира после успешного выступления на Australian Open.