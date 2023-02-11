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11 февраля, источник: Vesti.kz

Автор сенсационной победы над Рыбакиной назвала секрет своего успеха

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала пресс-службе WTA победу над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

«Сегодня была очень тяжелая битва. Рыбакина — очень хороший игрок, один из лучших игроков в мире. Я знала, что должна держать высокий уровень тенниса в каждом гейме, особенно на ее подаче. Я пыталась найти способ вернуться, сломить ее и дать себе еще один шанс. Только благодаря этому довольствуюсь победой.

Вчера я легла спать в 3 часа ночи. Адреналин все еще играл в теле. Я ушла после физиотерапии почти в час дня… Нелегко праздновать одну победу, зная, что ты играешь сразу через несколько часов. Этим утром я лишь позанималась в спортивном зале, но, знаете, мне нравится это чувство», — отметила Хаддад-Майя.

Встреча длилась 2 часа и 6 минут и завершилась со счетом (2:3, 2:6) в пользу бразилянки.

В полуфинале Беатрис, 14-я ракетка мира, сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии, располагающейся на девятой строчке в рейтинге WTA.

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