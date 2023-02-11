Автор сенсационной победы над Рыбакиной назвала секрет своего успеха

«Сегодня была очень тяжелая битва. Рыбакина — очень хороший игрок, один из лучших игроков в мире. Я знала, что должна держать высокий уровень тенниса в каждом гейме, особенно на ее подаче. Я пыталась найти способ вернуться, сломить ее и дать себе еще один шанс. Только благодаря этому довольствуюсь победой.



Вчера я легла спать в 3 часа ночи. Адреналин все еще играл в теле. Я ушла после физиотерапии почти в час дня… Нелегко праздновать одну победу, зная, что ты играешь сразу через несколько часов. Этим утром я лишь позанималась в спортивном зале, но, знаете, мне нравится это чувство», — отметила Хаддад-Майя.