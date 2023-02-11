Белоруска Яна Колодынска пробилась в финал теннисного турнира в Мехико

В полуфинальном матче белоруска, занимающая 368-е место в мировом рейтинге, обыграла представительницу Израиля Лину Глушко, у которой 250-я позиция, — 6:2, 7:5. В решающем поединке Яна Колодынска встретится с латвийской теннисисткой Дарьей Семенистой (256-й номер рейтинга WTA).

Ведущие белорусские теннисистки на следующей неделе примут участие в представительном турнире категории WTA-500 в Дохе с призовым фондом $780 тыс. Победительница соревнований в катарской столице 2020 года вторая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко (16), которая была лучшей в Дохе в 2012 и 2013 годах, сразу начнут выступления с основной сетки. Александра Саснович (38) сегодня в первом раунде квалификации встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (45).