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22:08 (мск), источник: ТАСС

Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Абу-Даби

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Людмила Самсонова в субботу обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под восьмым номером. Китайская теннисистка не получила номера посева. В финале россиянка сыграет с олимпийской чемпионкой Токио Белиндой Бенчич из Швейцарии (второй номер посева).

Самсоновой 24 года, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. Спортсменка выиграла четыре турнира под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и US Open (2022). В составе сборной России Самсонова в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Чжэн Циньвэнь 20 лет, она располагается на 29-й позиции мирового рейтинга, на ее счету нет титулов WTA. Лучшим результатом китаянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros 2022 года.

Турнир в Абу-Даби относится к категории WTA 500. Соревнования проводятся на покрытии «хард», их призовой фонд составляет $780 тыс. Турнир проводится впервые.

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