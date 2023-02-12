Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эспаньол
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Интер
00
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
Калгари
Футбол. Зарубежный
13.02
Верона
Салернитана
10
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Флорида
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Аризона
Хоккей. КХЛ
13.02
Сочи
Салават Юлаев
14
Хоккей. КХЛ
13.02
Нефтехимик
Витязь
42
Хоккей. КХЛ
13.02
Северсталь
Локомотив
Б
01
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Детройт
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Баффало
Хоккей. КХЛ
13.02
Авангард
Динамо Мн
42
Хоккей. КХЛ
13.02
Барыс
СКА
46
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
Все события
12 февраля, источник: БЕЛТА

Белоруска Александра Саснович не вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Дохе

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (38-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в основную сетку турнира категории WTA-500 в Дохе с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Во втором круге квалификации белоруска, занимающая 38-е место в мировом рейтинге, уступила сегодня канадской теннисистке Ребекке Марино, у которой 74-я позиция, — 3:6, 6:3, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На старте соревнований Александра Саснович победила американку Бетани Маттек-Сандс (1116) — 6:2, 6:4. Чтобы пробиться в основную сетку, спортсменкам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Белоруска Виктория Азаренко (16) начнет выступление в катарской столице с 1/16 финала, где ее соперницей будет турецкая теннисистка Ипек Оз (196). Азаренко выиграла турнир в Дохе дважды подряд (2012, 2013), а в 2020 году победительницей была белоруска Арина Соболенко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь