Белоруска Александра Саснович не вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Дохе

Во втором круге квалификации белоруска, занимающая 38-е место в мировом рейтинге, уступила сегодня канадской теннисистке Ребекке Марино, у которой 74-я позиция, — 3:6, 6:3, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На старте соревнований Александра Саснович победила американку Бетани Маттек-Сандс (1116) — 6:2, 6:4. Чтобы пробиться в основную сетку, спортсменкам нужно преодолеть три квалификационных барьера.