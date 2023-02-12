Потапова стала победительницей теннисного турнира в Линце
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова победила на турнире в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова победила на турнире в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.
В финале Потапова, посеянная под 8-м номером, обыграла хорватку Петру Мартич (6) со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
Потаповой 21 год, она является 44-й ракеткой мира. Этот титул WTA в одиночном разряде стал для нее вторым в карьере, ранее в 2022 году она стала победительницей турнира в Стамбуле.