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19:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потапова стала победительницей теннисного турнира в Линце

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова победила на турнире в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.

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Источник: Спорт РИА Новости

В финале Потапова, посеянная под 8-м номером, обыграла хорватку Петру Мартич (6) со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

Потаповой 21 год, она является 44-й ракеткой мира. Этот титул WTA в одиночном разряде стал для нее вторым в карьере, ранее в 2022 году она стала победительницей турнира в Стамбуле.

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