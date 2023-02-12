Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд

Договорные матчи существуют примерно столько, сколько существует сам спорт. Еще в Древнем Риме манипулировали ставками на скачках с целью обогащения. Если подобный сговор вскрывался — всех виновных ждала смертная казнь. В современном спорте эту проблему не изжили, наоборот, она процветает еще больше, несмотря на тотальный контроль. И если в командных игровых видах спорта или циклических дисциплинах подобные махинации относительно легко отследить и трудно осуществить, то в теннисе нет почти никаких ограничений. Настолько, что некоторые игроки строят всю свою карьеру на лжи и обмане. Как, например, Юнес Рашиди — марокканец, который участвовал в 135 договорных встречах.

Марокканский теннисист поставил рекорд по количеству нарушений

Вы вряд ли что-то слышали о Юнесе Рашиди. Бывшая 753-я ракетка мира в личном разряде и 473-я в парах — успешной карьеру марокканца не назвать. Но в историю вписать себя ему все равно удалось. Пусть и с негативной стороны — он получил пожизненную дисквалификацию. Такое строгое решение, включающее в себя еще и штраф в 34 тысячи долларов, марокканец заработал после того, как расследование ITIA выявило нарушения в 135 матчах. Не совсем правильно будет говорить, что все эти матчи были договорными. По крайней мере, точно не на результат самой игры. Но во время этих матчей были доказанные осознанные действия игрока, направленные на получение прибыли от букмекерских контор. Афер подобного масштаба теннис еще не знал — марокканец установил своеобразный рекорд, с чем его иронично и «поздравило» агентство.

«Сейчас это самое большое количество правонарушений, совершенных одним человеком, когда-либо обнаруженных ITIA или его предшественником — подразделением по обеспечению честности в теннисе», — говорится в официальном заявлении ITIA — International TennisIntegrity Agency. То есть в переводе на русский язык — Международное агентство честности в теннисе. Это специальная организация, которая отвечает за исполнение принципа честной игры в профессиональном теннисе во всем мире. Раньше ее знали как TennisIntegrity Unit. Реорганизация произошла в 2020 году, первоначально же орган собрали в 2008-м как раз для того, чтобы бороться с подобными историями обмана, а также с коррупцией в теннисе. Это влиятельная структура, которая имеет право налагать штрафы и санкции, а также запрещать игрокам, судьям и другим официальным лицам тенниса участвовать в санкционированных турнирах. Главная сфера интереса — договорные матчи, но интересует ITIA и доброжелательная среда на матчах, а также борьба с наркотиками.

Два алжирца играли между собой и «расписывали» ход встречи

Схема расследования инцидентов, связанных с договорными матчами, примерно такая. На определенное «необычное» поведение обращают внимание инспекторы ITF, ATP или WTA. Они в свою очередь обращаются к ITIA, а эта структура уже ведет расследование, подключая в случае необходимости гражданские правоохранительные органы. При этом она полностью независима от ATP или ITF — что делает ее уникальной в мире спорта. Но ситуация в теннисе настолько критична, что приходится действовать решительно. Рашиди мы больше не увидим на корте. Ему до конца жизни запрещено играть, тренировать или даже просто посещать любые теннисные мероприятия. Но он хоть и стал главным обманщиком, но в целом далеко не единственный. К примеру, в этом же году правоохранительные органы Бельгии совместно с ITIA раскрыли обман двух алжирских игроков, которые через третьих лиц делали ставки на самих себя, а также договаривались с соперниками.

27-летний Мохаммед Хассан, взлетавший максимально на 1476-ю позицию в рейтинге ATP, был признан виновным в 29 нарушениях в семи матчах, проведенных в 2016 и 2018 годах, а 20-летний Хурия Бухолда был виновен в 15 нарушениях в пяти матчах в 2017 и 2018 годах. В итоге Хассан был пожизненно отстранен от занятий спортом и оштрафован на 12 100 долларов, а Бухолда пошел на сделку со следствием и получил снисхождение в виде двухлетней дисквалификации и штрафа в размере 10 000 долларов. Собственно, благодаря показаниям Хурии следователи ITIA и заинтересовались Рашиди. В 2018 они встретились в очном матче и договорились на итог встречи. Был предварительный сговор у Юнеса и в матче с Хассаном. Но самое веселое случалось, когда эти два алжирца встречались между собой. Схему разработал старший и учил младшего — поэтому и получил максимальное наказание.

В договорных матчах подозревали Карацева и россиянку Сизикову

Делать ставки на исход встречи и договариваться с соперником — это редкость. Сложно осуществить, легко выявить и доказать. Но зато в теннисе есть много других способов сделать себя богаче, поэтому этот вид спорта и считают самым опасным для букмекерского бизнеса. Зачем проигрывать по заказу, если можно сделать ставки на количество двойных ошибок, результат конкретного сета, эйсов, первых подач и прочего, прочего, прочего. Век компьютеризации подарил нам огромное количество статистики. В теннисе можно ставить практически на любой показатель, а так как это индивидуальный вид спорта, то если не все, то многое в руках игрока. А заметить такой обман едва ли возможно, к тому же за год проходят десятки тысяч матчей — и они никогда не прекращаются. Поэтому следить за всеми невозможно. И если даже возникнут подозрения, доказать вину сложнее, чем в командных видах.

Допустить отстранения от матчей за любые подозрения — это риск увлечься, как в свое время в борьбе с допингом. К примеру, в прошлом году подозрения в договорных матчах были высказаны в сторону Аслана Карацева. К счастью, делу не дали ход. В 2020 французская полиция мучила россиянку Яну Сизикову. 652-я ракетка мира на тот момент играла матч в паре с американкой Бренгл против румынского дуэта Миту — Циг. При счете 7:6, 2:2 подавала Сизикова и сделала две двойных. У правоохранительных органов возникли вопросы к ее подаче во время розыгрыша, а в букмекерских конторах по всему миру зафиксировали аномальный вал ставок именно на проигрыш этой подачи Сизиковой. Казалось бы, откуда взялся такой интерес конкретно к одной подаче в далеко не самом рейтинговом матче?

И все же с точки зрения закона это косвенные улики — доказать связь действий Сизиковой с букмекерской активностью французские полицейские не смогли. Поэтому чемпионка Универсиады-2019 продолжила карьеру и до сих пор играет в туре, пусть и не блистая. Вполне возможно, что Рашиди далеко не чемпион. О главных махинаторах мы даже и не знаем, а марокканец просто так увлекся, что стал забывать о «технике безопасности» и начал работать на исход встречи, что стало подарком для следствия. В итоге не помогло даже признание игрока, в мире тенниса ему больше не место.