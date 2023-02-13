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13 февраля, источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в ⅛ финала турнира в Дохе

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (17-й номер мирового рейтинга) победно стартовала на турнире категории WTA-500 в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2022

Сегодня в поединке двукратная победительница этих соревнований переиграла в двух партиях турчанку Ипек Оз (196) — 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Виктория Азаренко выигрывала турнир в Дохе в 2012 и 2013 годах. В 2020 году его победительницей была еще одна белоруска Арина Соболенко.

Нынешний турнир в столице Катара завершится 18 февраля.

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