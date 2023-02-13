Виктория Азаренко вышла в ⅛ финала турнира в Дохе

Сегодня в поединке двукратная победительница этих соревнований переиграла в двух партиях турчанку Ипек Оз (196) — 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Виктория Азаренко выигрывала турнир в Дохе в 2012 и 2013 годах. В 2020 году его победительницей была еще одна белоруска Арина Соболенко.