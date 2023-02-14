Соболенко: Мечтаю показать лучший теннис в ближайшие пять лет, а потом завести детей

«О чём ты сейчас мечтаешь?» — спросил один из пользователей. «Мечтаю показать свой лучший теннис в ближайшие пять лет, а потом завести детей. Надеюсь, двойняшек», — ответила Соболенко.

В конце прошлого года Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла француженке Каролин Гарсии. В начале нынешнего сезона Арина выиграла турнир в Аделаиде и Открытый чемпионат Австралии, победив во всех 11 матчах, в которых участвовала.



В решающем матче Australian Open Арина обыграла чемпионку Уимблдона-2022, представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Благодаря этой победе Соболенко вновь стала второй ракеткой мира. За победу она получила около $ 2 млн, а также 2000 рейтинговых очков.