Как обидно! Азаренко отдала почти выигранный матч чемпионке ОИ, тренирующейся у Турсунова

15 февраля на турнире WTA в Дохе проходят матчи второго круга. В одной из встреч двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко играла с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич. Азаренко и Бенчич редко пересекаются друг с другом на корте. За всё время теннисистки провели лишь две встречи в рамках WTA, и оба матча выиграла белоруска. В 2015 году Виктория в двух сетах победила Белинду в четвёртом круге Уимблдона, а в 2019-м Бенчич, проиграв первый сет, снялась по ходу матча первого круга в Цинциннати.

33-летняя Азаренко неплохо начала сезон-2023. На Australian Open белоруска дошла до полуфинала, где уступила чемпионке Уимблдона-2022 Елене Рыбакиной. 25-летняя Бенчич, которую тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов, была не столь успешна на AO — лишь четвёртый круг, — однако с начала года успела завоевать уже два титула! В январе швейцарка выиграла второй турнир в Аделаиде, а на прошлой неделе первенствовала в Абу-Даби. Интересно, что в обоих финалах Бенчич обыграла россиянок: в первом случае — Дарью Касаткину, во втором — Людмилу Самсонову.

В первом круге турнира в Дохе теннисистки не испытали особых проблем: Азаренко, получившая уайлд-кард на турнир, разгромила малоизвестную турчанку Ипек Оз (6:1, 6:1), а Бенчич, седьмой номер посева, ещё более уверенно расправилась с квалифаером Викторией Томовой из Болгарии (6:0, 6:1).

В отчётном матче белорусская теннисистка, которая уже дважды выигрывала турнир в Дохе — в 2012 и 2013 годах, — сразу же захватила инициативу. Она повела 5:0 в первом сете, после чего позволила сопернице взять один гейм на своей подаче, но не более того. Однако во второй партии Бенчич нашла в себе силы отыграться. Азаренко вела с двумя брейками (4:1), но швейцарка их отыграла. Дело закончилось тай-брейком, в котором сильнее оказалась Белинда. В решающем сете Бенчич сразу же взяла подачу соперницы, что стало залогом её итогового успеха. Окончательный счёт встречи — 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу чемпионки ОИ.

В четвертьфинале Бенчич, не исключено, сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Свой первый матч на турнире полька, освобождённая от игр первого круга, сыграет сегодня, 15 февраля. Её соперницей будет американка Даниэль Коллинз. Также сегодня пробилась в четвертьфинал россиянка Вероника Кудерметова, обыгравшая чемпионку Australian Open — 2020 Софью Кенин. Кудерметова вышла на финалистку «Ролан Гаррос» 2022 года Кори Гауфф. Кроме того, Екатерина Александрова во втором круге играет с Марией Саккари, а Дарья Касаткина — с Беатрис Хаддад-Майей.